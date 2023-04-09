METEO SICILIA. PASQUETTA CON ROVESCI SPARSI, DA MERCOLEDÌ TEMPERATURE IN FORTE AUMENTO

Sul Mediterraneo centro orientale è presente, come riferisce il sito centrometeosicilia, una circolazione depressionaria alimentata da masse d’aria fredda ed instabili provenienti dall’Europa nord ori...

Sul Mediterraneo centro orientale è presente, come riferisce il sito centrometeosicilia, una circolazione depressionaria alimentata da masse d’aria fredda ed instabili provenienti dall’Europa nord orientale in scorrimento lungo il bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre, andando ad interessare anche le nostre regioni centro meridionali e determinando condizioni di tempo instabile, specie lungo il settore centro orientale dell’isola, dove saranno possibili delle precipitazioni a carattere sparso.

Il contesto termico sarà di un paio di gradi al di sotto delle medie del periodo. Successivamente, a partire dalla seconda parte della giornata di Martedì, si assisterà ad una graduale espansione verso il Mediterraneo centrale dell’anticiclone delle Azzorre che favorirà una generale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche, a cui sarà associato un graduale rialzo termico specie per quanto riguarda i valori diurni.

Ma adesso dopo questa breve analisi, diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

EVOLUZIONE

Tempo previsto per Lunedì 10 aprile

Fin dalle prime ore del mattino sulla Sicilia settentrionale ed orientale avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con possibili precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, che risulteranno nevose al di sopra dei 1400/1500 metri. Sul settore occidentale e meridionale avremo delle schiarite più ampie, anche se non mancheranno degli annuvolamenti di passaggio ma a cui non saranno associati fenomeni degni di nota.

Nel corso della serata tendenza ad una generale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni.

I venti risulteranno moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi lungo il settore occidentale e meridionale dell’isola.

Mari generalmente mossi, localmente molto mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.

Tempo previsto per Martedì 11 aprile

Al mattino lungo il settore nord orientale dell’isola avremo della residua nuvolosità a cui saranno associate delle precipitazioni sparse e di debole intensità, ma con tendenza nel corso della giornata ad un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Altrove la giornata trascorrerà all’insegna della nuvolosità irregolare con schiarite più ampie lungo il settore occidentale.

I venti risulteranno da deboli a moderati dai quadranti nord occidentali con locali rinforzi lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari generalmente mossi.

Temperature in lieve aumento ovunque, specie per quanto riguarda i valori massimi.

Tempo previsto per Mercoledì 12 aprile

Fin dal mattino e su buona parte della regione la giornata vedrà condizioni di cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo dei locali annuvolamenti lungo le aree interne dell’isola.

I venti risulteranno deboli o al più moderati dai quadranti occidentali.

Mari poco mossi, localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in ulteriore e generale aumento.