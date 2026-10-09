Meteo Sicilia, peggiorano le previsioni: forti temporali tra oggi e sabato 10 ottobre
I modelli meteorologici segnalano un aumento dell'instabilità. Attenzione soprattutto al versante tirrenico, con possibili piogge intense, raffiche di vento e temporali.
Peggiorano le previsioni meteorologiche per la Sicilia. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, tra cui l'europeo ECMWF, indicano un quadro atmosferico particolarmente instabile tra la tarda serata di oggi, venerdì 9 ottobre, e la giornata di sabato 10 ottobre.
Le aree maggiormente esposte sarebbero quelle della Sicilia settentrionale, in particolare il versante tirrenico, dove potrebbero svilupparsi temporali anche di forte intensità, accompagnati da piogge abbondanti e raffiche di vento.
Particolare attenzione anche alla Sicilia sud-orientale, dove correnti umide di origine afro-mediterranea potrebbero contribuire ad alimentare l'instabilità atmosferica.
Secondo gli scenari previsionali, il peggioramento potrebbe intensificarsi durante le ore serali e notturne, con fenomeni in estensione anche ad altri settori dell'Isola.
Per venerdì 9 ottobre la Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla in Sicilia, segnalando possibili temporali localmente intensi
La situazione resta in evoluzione e saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti per individuare con maggiore precisione le zone interessate dai fenomeni più intensi.
Si raccomanda prudenza durante i temporali e di seguire le comunicazioni ufficiali della Protezione Civile.