METEO SICILIA, TORNA IL CALDO INTENSO: LE PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI

Torna il caldo in Sicilia e sul resto d’Italia. Da oggi mercoledì 21 luglio e nei giorni successivi la graduale espansione dell’Anticiclone Nord-Africano sul Mediterraneo occidentale garantirà prevalenza di tempo bello e temperature in aumento in quasi tutta Italia.

Il cambio di rotta proseguirà nella giornata di giovedì 22 luglio, quando Agrigento e Siracusa raggiungeranno i 36 gradi, Catania i 35° e Ragusa 34 gradi. Vento e precipitazioni saranno dappertutto rispettivamente deboli e assenti.

Il gran caldo continuerà e avvolgerà la Sicilia intera nel weekend. Durante la domenica, tra le giornate più calde, le massime delle città dell’Isola oscilleranno tra i 31° di Trapani e i 38° di Siracusa. Infine, le previsioni per l’inizio della settimana successiva confermano l’andamento del caldo in tutte le città siciliane, con picchi anche di 40 gradi.