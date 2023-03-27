METEO SICILIA. VENTI DI BURRASCA E LOCALI PIOGGE, TEMPERATURE IN CALO OVUNQUE

Sul Mediterraneo centrale, come riporta il sito centrometeosicilia.it , è presente un campo di alta pressione che garantisce tempo in prevalenza stabile e soleggiato, accompagnato da temperature prim...

SICILIA: da lunedì VENTI DI BURRASCA e locali piogge, temperature in calo ovunque

SICILIA: da lunedì VENTI DI BURRASCA e locali piogge, temperature in calo ovunque

26 Marzo 2023

Sul Mediterraneo centrale è presente un campo di alta pressione che garantisce tempo in prevalenza stabile e soleggiato, accompagnato da temperature primaverili, specie per quanto riguarda i valori diurni.

Nel corso della giornata di Lunedì si assisterà ad una graduale flessione del campo barico dovuto al passaggio lungo le regioni centro meridionali italiane di una perturbazione di origine atlantica, interessando in misura più marginale il nostro territorio regionale. Al suo seguito affluiranno, sotto forma di intensa ventilazione proveniente dai quadranti nord occidentali, masse d’aria relativamente più fredde e debolmente instabili che apporteranno ad una temporanea diminuzione della temperatura e a della locale instabilità.

Tuttavia come detto poc’anzi questa diminuzione delle temperature risulterà a carattere temporaneo, in quanto a partire dalla seconda parte della giornata di Martedì si assisterà ad una nuova rimonta anticiclonica a componente sub tropicale in quota, alimentata da una nuova ondulazione presente sul medio Atlantico. A questa rimonta anticiclonica sarà associato un nuovo incremento delle temperature della nuvolosità.

Ma adesso dopo questa breve analisi, diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto sulla nostra isola per i prossimi giorni.

EVOLUZIONE

Tempo previsto per Lunedì 27 marzo

Fin dal mattino si assisterà, lungo il settore centro settentrionale della Sicilia, ad una graduale intensificazione della nuvolosità, a cui potranno essere associate nell’arco della giornata delle precipitazioni sparse da deboli a moderate, altrove avremo delle ampie schiarite con il passaggio di qualche innocuo annuvolamento.

I venti risulteranno da moderati a localmente forti e proveranno in prevalenza dai quadranti nord occidentali.

Mari generalmente mossi con tendenza a divenire molto mossi, specie il Canale di Sicilia ed il mar Tirreno.

Temperatura in generale diminuzione, specie lungo il settore occidentale e settentrionale dell’isola.

Tempo previsto per Martedì 28 marzo

Giornata che vedrà fin dal primo mattino, lungo il settore centro settentrionale, della diffusa nuvolosità associata a delle precipitazioni a carattere sparso e di moderata intensità, mentre lungo il settore occidentale e meridionale dell’isola avremo delle ampie schiarite con qualche annuvolamento di passaggio.

Nel corso delle ore centrali del giorno si assisterà lungo le aree interne della Sicilia orientale, ad una temporanea intensificazione della nuvolosità a cui potrà essere associata qualche locale precipitazione ma con tendenza in serata ad ampie schiarite.

I venti risulteranno moderati dai quadranti settentrionali.

Mari generalmente mossi ma con moto ondoso in graduale attenuazione.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.

Tempo previsto per Mercoledì 29 marzo

In mattinata avremo inizialmente condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, con tendenza nel corso della tarda mattinata ad un graduale incremento della nuvolosità ad iniziare dal settore meridionale ed orientale dell’isola, dove non si esclude la possibilità di qualche isolato fenomeno specie lungo il comprensorio etneo e le aree montuose della Sicilia centro orientale, tendenza nel corso della serata ad una graduale attenuazione della nuvolosità.

I venti a partire dalla Sicilia occidentale tenderanno a disporsi dai quadranti sud orientali e a divenire di moderata intensità.

Mari: da poco mosso a mosso il Canale di Sicilia, poco mossi i rimanenti mari.

Temperature in lieve e generale aumento.