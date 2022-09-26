METEO SICILIA: DOMANI ANCORA INSTABILITÀ ED ALLERTA GIALLA. TEMPERATURE IN DIMINUZIONE

Un’area di bassa pressione che andrà formandosi sulle regioni settentrionali nella giornata di domani determinerà un rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali dapprima sulle regioni centra...

Un’area di bassa pressione che andrà formandosi sulle regioni settentrionali nella giornata di domani determinerà un rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali dapprima sulle regioni centrali in estensione al sud.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 27 settembre, venti forti dai quadranti occidentali con rinforzi fino a burrasca dapprima su Toscana, Umbria e Lazio in estensione a Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

Mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata, per la giornata di martedì 27 settembre, allerta gialla su l’intero territorio di Calabria e Campania e in alcuni settori del Lazio, Sicilia, Abruzzo e Molise.