METEO: TEMPO INSTABILE E TEMPERATURE IN CALO NEL WEEK END

Il tempo di una breve tregua soleggiata e più calda, ecco che le condizioni meteo tornano a peggiorare.E’ in arrivo una nuova perturbazione atlantica a partire dalle regioni settentrionali. I primi fe...

Il tempo di una breve tregua soleggiata e più calda, ecco che le condizioni meteo tornano a peggiorare.

E’ in arrivo una nuova perturbazione atlantica a partire dalle regioni settentrionali. I primi fenomeni sono attesi giovedì sera, ma sarà venerdì che gran parte del Nord Italia sarà colpito da acquazzoni e temporali.

In attesa il Centrosud, ma nel frattempo si incrocerà una perturbazione dal Nord Africa, che andrà a interessare con nubi e piogge dapprima la Sicilia e poi il resto del Sud.

Domenica al Nord arriva aria fredda direttamente dal Circolo Polare Artico con temperature giù anche di 10-12°, al Sud la corrente artica arriverà qualche giorno dopo ma in forma attenuata.