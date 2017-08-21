METEO - TORNA IL CALDO DA METÀ SETTIMANA

Nuova ondata di caldo in vista per l'Italia nel corso della settimana. Fino a mercoledì il caldo sarà nel complesso sopportabile; poi ci sarà un costante aumento delle temperature per via del ennesima...

Da giovedì l'anticiclone subirà un potenziamento per l'arrivo di una massa d'aria dal Nord Africa; i valori, dopo la temporanea tregua, si porteranno sopra le medie del periodo. ll picco del caldo si raggiungerà nel prossimo weekend

Sarà un’escalation giornaliera di caldo: la colonnina di mercurio si porterà sempre più in alto, raggiungendo proprio negli ultimi giorni di Agosto valori molto elevati, superiori ai +40°C persino sulle Alpi occidentali, tra Francia, Valle d’Aosta e Piemonte. L’inferno di questa terribile estate rovente non è ancora finito.