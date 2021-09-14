METEO: TORNA IL CALDO TEMPERATURE FINO A 36°

Torna l’estate in Sicilia dove le temperature arriveranno a toccare i 36 gradi. Dopo le piogge e gli eventi, anche straordinari di Pantelleria e Catania, torna il beltempo al Sud e sulla Sicilia.È in...

È in arrivo un anticiclone che porterà alta pressione d’origine subtropicale che favorirà tempo stabile e soleggiato e un aumento delle temperature su tutte le regioni. Al Sud e su parte del Centro, salirà dal Nord Africa l’anticiclone sub-tropicale che comincerà a surriscaldare il clima a partire dalla Sardegna.

Le temperature torneranno a misurare valori massimi davvero anomali per il mese di settembre: sulle zone interne della Sardegna si potranno toccare punte di 40 gradi, ma 36-37 gradi si raggiungeranno anche in Puglia e in Sicilia.

Questa situazione potrebbe durare fino a venerdì 17 quando dall’Atlantico giungerà una nuova e più intensa perturbazione che nel corso del weekend potrebbe colpire quasi tutta l’Italia».

Oggi nord ci saranno nubi in aumento sulle Alpi di Nordovest, sole e caldo altrove. Mentre al Centro e al Sud continuerà il bel tempo.

Mercoledì peggioramenti sull'arco alpino e prealpino del Nordovest e in Liguria. Al centro nubi sparse, mentre al sud sarà soleggiato.