METEO: TORNA IL GRAN CALDO, LA SICILIA SI PREPARA A PICCHI DI 41 GRADI

Alla fase di tempo instabile che da più giorni ha interessato la nostra isola, nel corso delle prossime ore tenderà definitivamente ad attenuarsi, per far spazio ad una fase di tempo più stabile e via...

Alla fase di tempo instabile che da più giorni ha interessato la nostra isola, nel corso delle prossime ore tenderà definitivamente ad attenuarsi, per far spazio ad una fase di tempo più stabile e via via decisamente più calda.

L’apice di questa nuova ondata di calore si raggiungerà tra la giornata di mercoledì e quella di giovedì, quando sulla Sicilia in molte località dell’entroterra ma anche lungo la fascia costiera tirrenica e ionica, grazie ai venti di favonio si potranno raggiungere e localmente superare la soglia dei +41°C.

Tempo previsto per martedì 16 agosto

Giornata all’insegna del cielo poco nuvoloso o velato per il passaggio di innocue velature ma anche per la presenza di una discreta concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione.

Qualche addensamento nuvoloso più consistente lo si avrà lungo il comprensorio etneo, dove non è da escludere qualche isolato fenomeno di debole intensità.

I venti risulteranno da deboli a moderati dai quadranti meridionali, tra Ostro e Libeccio.

Mari generalmente poco mossi, localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in ulteriore aumento con punte prossime ai 40°C lungo le aree interne della Sicilia centro orientale e localmente anche lungo la fascia costiera Tirrenica e Ionica, questo nel caso giungano dei venti di caduta.

Tempo previsto per mercoledì 17 agosto

Giornata che sarà in prevalenza caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, anche se non mancherà il passaggio di qualche innocua velatura oltre alla presenza del pulviscolo sahariano in sospensione, che renderà il cielo temporaneamente nuvoloso o velato.

I venti risulteranno da deboli a moderati dai quadranti meridionali con locali rinforzi lungo il settore tirrenico centro occidentale ed il trapanese.

Mari calmi o poco mossi, localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento.

Tempo previsto per giovedì 18 agosto

La giornata sarà caratterizzata da condizioni di cielo poco nuvoloso solcato da velature e pulviscolo sahariano in sospensione.

Temperature: in ulteriore aumento con punte di +40/+42 °C

Venti: deboli o moderati di libeccio.