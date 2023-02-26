METEO, TORNA IL MALTEMPO IN SICILIA, DOMANI ALLERTA GIALLA E TEMPERATURE IN CALO

Tornano il maltempo e il freddo sull'Italia dopo un breve periodo di pausa, con temperature quasi primaverili. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche comincerà già nelle prossime ore.Per que...

Tornano il maltempo e il freddo sull'Italia dopo un breve periodo di pausa, con temperature quasi primaverili. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche comincerà già nelle prossime ore.

Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta gialla per domani, lunedì 27 febbraio, per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su alcuni territori: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria a cui si aggiungono Marche, Puglia e Emilia Romagna.

Come viene specificato sul sito ufficiale della Protezione civile, tutta la regione Sicilia è interessata dall'avviso di allerta gialla di domani, lunedì 27 febbraio:

Il bollettino prevede allerta gialla per

Rientrano in allerta <GIALLA – ATTENZIONE:

ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie – ZONA B Centro-Settentrionale, versante tirrenico – ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica – ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria – ZONA E Centro-Meridionale e isole Pelagie – ZONA F Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia – ZONA G Sud-Orientale, versante ionico – ZONA H Bacino del Fiume Simeto – ZONA I Nord-Orientale, versante ionico