METEO: TRACOLLO TERMICO DA GIOVEDI NEVE A BASSA QUOTA

Archiviato un mese di gennaio, dal punto di vista meteorologico storico per via della quasi totale assenza di precipitazioni in molte aree dell’isola, nei prossimi giorni si assisterà, in area euro-atlantica, ad un’imponente modifica del quadro barico generale, già a partire dalla giornata di domani lunedì 3 febbraio.

Il Vortice Polare subirà un rallentamento della sua corsa favorendo, dalle latitudini sub-tropicali, una poderosa rimonta anticiclonica alimentata da un’area di bassa pressione presente in prossimità delle Azzorre.

Rimonta anticiclonica che inizialmente interesserà le nostre regioni più occidentali e la nostra isola, nella giornata di lunedì, a cui sarà associato tempo stabile e clima decisamente mite per il periodo.

A partire da martedì, la doppia azione di una saccatura legata al lobo canadese del vortice polare, favoriranno un ulteriore spinta verso nord dell’anticiclone sub-tropicale, fin verso il nord-Atlantico, favorendo lungo il bordo orientale, una discesa di correnti inizialmente di natura artico-marittima, che andranno ad alimentare una saccatura artica che tenderà a sprofondare ulteriormente lungo il settore centro orientale europeo ed il Mediterraneo centro-orientale.

Nonostante il picco termico che si raggiungerà proprio nella giornata di martedì, i primi cenni di cambiamento saranno già evidenti.

Nella giornata di mercoledì infatti, l’aria artica inizierà ad invadere gran parte del Mediterraneo innescando un vero e proprio tracollo termico che si farà più sensibile in serata; sarà l’inizio della seconda ondata di freddo della stagione.

Tempo previsto per lunedì 3 febbraio 2020

Al mattino avremo condizioni di cielo nuvoloso lungo il settore tirrenico centro orientale, le isole Eolie e la Sicilia occidentale ma con assenza di fenomeni con tendenza nel corso delle ore centrali del giorno, ad ampie schiarite ovunque.

In serata si assisterà ad una nuova intensificazione della nuvolosità lungo il settore occidentale e settentrionale dell’isola, a cui sarà associato qualche isolato fenomeno di debole intensità, lungo il settore tirrenico centro orientale.

I venti saranno da deboli a moderati dai quadranti nord occidentali, con locali rinforzi lungo il Canale di Sicilia e l’area dello stretto, specie in serata.

Mari generalmente poco mossi, con moto ondoso in aumento lungo il Canale di Sicilia che diverrà mosso.

Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, specie lungo il settore ionico, con valori che risulteranno di diversi gradi al di sopra delle medie climatiche di questo periodo.

Tempo previsto per martedì 4 febbraio

Al mattino cielo nuvoloso lungo il settore tirrenico, con possibili fenomeni di debole intensità, ma con tendenza nel corso della mattinata ad attenuazione di nubi e fenomeni ovunque, eccetto l’area dello stretto dove permarranno condizioni di cielo nuvoloso con deboli precipitazioni.

Altrove, per gran parte della giornata, avremo condizioni di cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite lungo il versante ionico.

Dalla serata, tendenza ad un deciso aumento della nuvolosità, ad iniziare dal settore tirrenico ed occidentale siculo.

Venti moderati da quadranti occidentali, tendenti a divenire nord-occidentali ed a rinforzare, nel corso della serata, in maniera sensibile lungo le aree del medio e basso Tirreno ed il Canale di Sicilia.

Mari che diverranno generalmente da molto mossi ad agitati, con possibili mareggiate lungo le coste esposte, molto mosso anche il mar Ionio al largo.

Temperature, in generale diminuzione, specie nella seconda parte della giornata.

Tempo previsto per mercoledì 5 febbraio

Al mattino cielo molto nuvoloso ovunque, a cui saranno associate precipitazioni da deboli, lungo il settore occidentale e meridionale dell’isola, a moderate e localmente forti lungo il settore tirrenico centro-orientale, con i fenomeni più intensi che interesseranno il settore orientale delle Madonie, i Nebrodi ed i Peloritani.

Nel corso della giornata, si assisterà ad una parziale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni lungo il settore occidentale e meridionale dell’isola, mentre insisteranno su quello settentrionale ed inizialmente anche su alcune aree del Siracusano. I fenomeni assumeranno carattere nevoso, in mattinata attorno agli 800-900 metri, per poi portarsi, entro la serata e la nottata, attorno ai 400-500 metri di quota.

Venti da moderati a forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi sensibili, lungo il settore tirrenico centro orientale, li Canale di Sicilia e lungo il mar ionio.

Mari che risulteranno generalmente da molto mossi ad agitati, con mareggiate lungo le coste esposte.

Temperature in sensibile calo ovunque, specie lungo il versante settentrionale dell’isola.

Tempo previsto per giovedì 6 febbraio

Nel corso della prima parte della giornata avremo una diffusa nuvolosità lungo il settore tirrenico, con fenomeni generalmente moderati eccetto le aree montuose della Sicilia settentrionale ove risulteranno localmente intensi, specie area madonita orientale e nebroidea, con nevicate al di sopra dei 400-500 metri. (da confermare)

Altrove avremo cielo irregolarmente nuvoloso, ma con scarsi fenomeni che interesseranno inizialmente il trapanese settentrionale ed il siracusano, ma con tendenza ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni.

Nel corso del pomeriggio e della serata, si assisterà ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ovunque, anche lungo le aree tirreniche, ove permarrà della residua nuvolosità, ma con basso rischio di fenomeni.

Venti inizialmente moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali, specie lungo l’area ionica e lungo i rilievi settentrionali dell’isola, con tendenza ad attenuazione, entro la serata, dell’intensità del vento.

Mari generalmente molto mossi o localmente agitati, con mareggiate lungo le coste esposte, con tendenza, in tarda serata, ad attenuazione del moto ondoso.

Temperature in ulteriore calo con valori che risulteranno di diversi gradi inferiori alle medie del periodo.