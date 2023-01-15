METEO. VENERDÌ L'ARIA FREDDA RAGGIUNGERÀ LA SICILIA

Come anticipa il sito 3bmeteo, la seconda parte della settimana sarà caratterizzata da condizioni invernali sulla Penisola. Nuclei di aria artica continueranno ad affluire dal Mare del Nord formando u...

Nuclei di aria artica continueranno ad affluire dal Mare del Nord formando una bassa pressione sul Mediterraneo centrale che avvolgerà l'Italia. Le temperature crolleranno anche al Sud dopo la mitezza di inizio settimana e caleranno ulteriormente anche al Centro e al Nord, entro venerdì tutta la Penisola sarà accomunata dal freddo. Per quanto riguarda invece l'instabilità, la posizione del minimo convoglierà il grosso delle precipitazioni sulle regioni centro meridionali con un settentrione solo lambito segnatamente all'Emilia Romagna e alla Liguria che potrebbero vedere ancora qualche fenomeno, nevoso fino a bassa quota. Non esclusa giovedì mattina qualche nevicata anche in piano sull'Emilia.

Ma in queste due giornate, quella di giovedì e di venerdì rovesci, temporali, rovesci di Graupel e nevicate fino a quote collinari riguarderanno in particolare il Centro e il Sud. Più esposta giovedì la fascia tirrenica dove i fenomeni potrebbero essere anche abbondanti e poi il medio Adriatico. Secondo gli ultimi dati la neve potrebbe cadere fino a bassa quota tra Toscana, Umbria e Marche ma a quote di bassa collina anche in Sardegna. Neve in collina o bassa montagna anche su Molise, Puglia, Campania mentre la Calabria vedrebbe nevicate solo a quote elevate, sopra ai 1400/1500m.

Venerdì l'aria fredda raggiungerà anche l'estremo Sud. Con l'ulteriore spostamento del minimo verso il basso Tirreno il Nord dovrebbe liberarsi completamente dalle nubi e da eventuali fenomeni con una mattinata gelida e minime in pianura anche inferiori a -3/-4°C. Rovesci, temporali e neve a quote collinari dovrebbero interessare soprattutto medio Adriatico, Sicilia, Calabria e Sardegna mentre altrove i fenomeni sarebbero più sporadici. In particolare sulla costa tirrenica tra Sicilia, Calabria e Campania durante i rovesci si potrebbero verificare anche cadute di gragnola o Graupel.

Uno sguardo di tendenza al weekend con un minimo che resterebbe posizionato alle basse latitudini favorendo ancora rovesci, temporali e neve in collina su buona parte del Sud mentre al Centro ed al Nord il tempo sarebbe più soleggiato pur se gelido al mattino.