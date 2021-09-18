METEO: WEEKEND CON TEMPERATURE SOPRA LE MEDIE E LA SABBIA DAL DESERTO DEL SAHARA

Il fine settimana sarà caratterizzato sulla nostra isola da condizioni meteo tipicamente estive, con la presenza di tempo stabile e soprattutto con temperature oltre le medie del periodo.Nelle prossim...

Il fine settimana sarà caratterizzato sulla nostra isola da condizioni meteo tipicamente estive, con la presenza di tempo stabile e soprattutto con temperature oltre le medie del periodo.

Nelle prossime ore infatti, l’anticiclone africano si estenderà su gran parte del Mediterraneo meridionale, compresa anche la Sicilia, portando con sé aria decisamente calda per il periodo. Attese termiche a 850 hpa fino a +23°C che si tradurranno in valori massimi facilmente sin oltre i 30° un po’ ovunque, con locali punte, specie tra siracusano e catanese interno, fino a +36/37°C; punte di +34°C sulla Sicilia occidentale.

Il tutto accompagnato, almeno nella prima parte del weekend, da una debole ventilazione dai quadranti meridionali e da pulviscolo sahariano in sospensione che renderà i cieli lattiginosi.

Per la giornata di oggi 18 settembre 2021, la protezione Civile ha emesso 'allerta di rischio incendi medio ed un livello di preallerta arancione.

Nella prossima settimana dovrebbe terminare definitivamente il caldo, con i primi segni di cambiamento a causa di un vortice di bassa che porterà una sensibile diminuzione delle temperature.

SABATO 18 settembre

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo in prevalenza nuvoloso o velato da nubi medio-alte su gran parte dell’isola, specie sui settori occidentali. Qualche schiarita in più attesa sui settori sud-orientali, ma anche qui presenza di nubi alte.

Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori massimi che minimi; valori oltre le medie stagionali anche di 6/7°C, con punte di 36/37°C tra catanese e siracusano.

Venti di debole o moderata intensità da sud, sud-est.

Mari poco mossi, mosso il Canale di Sicilia.

DOMENICA 19 settembre

Al mattino ancora presenza di nubi nubi medio-alte su gran parte dell’isola, che potranno rendere il cielo localmente nuvoloso o velato; il resto della giornata proseguirà con ampie schiarite, per cui cielo sereno o poco nuvoloso su tutti settori.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo le aree costiere.

Mari poco mossi, localmente mosso il Canale di Sicilia.