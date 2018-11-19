METEO:SICILIA OVEST, ALLERTA ARANCIONE, GIALLA NEL RESTO DELLA SICILIA
AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - VALIDITA': dalle ore 16:00 di oggi 19 fino alle ore 24:00 di domani 20 novembre 2018CONDI-METEO AVVERSE:SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI FORTI O DI BURRASCA...
19 novembre 2018 17:28
AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - VALIDITA': dalle ore 16:00 di oggi 19 fino alle ore 24:00 di domani 20 novembre 2018
CONDI-METEO AVVERSE:
SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI FORTI O DI BURRASCA, CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI MERIDIONALI. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040
Qui è possibile visionare l'Avviso: http://bit.ly/1YM8d9p