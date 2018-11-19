METEO:SICILIA OVEST, ALLERTA ARANCIONE, GIALLA NEL RESTO DELLA SICILIA

AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - VALIDITA': dalle ore 16:00 di oggi 19 fino alle ore 24:00 di domani 20 novembre 2018CONDI-METEO AVVERSE:SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI FORTI O DI BURRASCA...

A cura di Redazione 19 novembre 2018 17:28

Condividi