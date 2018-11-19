95047

METEO:SICILIA OVEST, ALLERTA ARANCIONE, GIALLA NEL RESTO DELLA SICILIA

AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - VALIDITA': dalle ore 16:00 di oggi 19 fino alle ore 24:00 di domani 20 novembre 2018CONDI-METEO AVVERSE:SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI FORTI O DI BURRASCA...

19 novembre 2018 17:28
AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO - VALIDITA': dalle ore 16:00 di oggi 19 fino alle ore 24:00 di domani 20 novembre 2018

CONDI-METEO AVVERSE:
SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI FORTI O DI BURRASCA, CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI MERIDIONALI. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040
