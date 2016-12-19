Metro -domani sarà inaugurato tratto Galatea-Stesicoro

Domani artedì 20 dicembre avrà luogo l’inaugurazione della tratta Galatea-Stesicoro della metropolitana di Catania.La cerimonia, con il primo viaggio, avrà luogo alle ore 10 e, a seguire, la tratta sa...

Domani artedì 20 dicembre avrà luogo l’inaugurazione della tratta Galatea-Stesicoro della metropolitana di Catania.

La cerimonia, con il primo viaggio, avrà luogo alle ore 10 e, a seguire, la tratta sarà messa a disposizione della collettività con la messa in esercizio. Attiva anche la grande stazione intermedia Giovanni XXIII, che sostituirà la fermata metro FS all’interno della Stazione Centrale della città.

A partire dalle ore 12 della giornata di domani 20 dicembre, la nuova tratta sarà aperta al pubblico esercizio.

Inizialmente il servizio prevederà 150 corse giornaliere su tutta la linea metropolitana Borgo-Stesicoro.

La prima corsa partirà dalla stazione Borgo alle ore 06:40 e l'ultima arriverà nella stessa stazione alle ore 21:24.

Dalla mattina fino alle ore 15, la frequenza delle singole corse sarà di 10 minuti, successivamente la stessa sarà di 15 minuti fino al termine del servizio.

Il percorso Borgo-Stesicoro avrà una percorrenza di 9 minuti e prevede le fermate intermedie nelle stazioni di Giuffrida, Italia, Galatea e Giovanni XXIII.

Contemporaneamente all'apertura della nuova tratta, il servizio sulla tratta Galatea-Porto sarà sospeso in modo temporaneo per permettere lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria alla sede ferroviaria.