Metro, tratta Misterbianco-Paternò: ecco dove sorgeranno le stazioni

Come riportato nel proprio sito , la Ferrovia Circumetnea ha già aperto la procedura per le indagini relative alla progettazione preliminare della tratta Misterbianco-Paternò (Ardizzone).Essa avrà una...

Come riportato nel proprio sito , la Ferrovia Circumetnea ha già aperto la procedura per le indagini relative alla progettazione preliminare della tratta Misterbianco-Paternò (Ardizzone).

Essa avrà una lunghezza di 20,530 km e sarà in parte in galleria e in parte in superficie a carattere suburbano-metropolitano. Le stazioni previste saranno cinque, più la stazione di Misterbianco che però rientra in un altro appalto, in una fase più avanzata rispetto a quella di questa tratta:

Misterbianco

Gulotta

Belpasso

Valcorrente

Giaconia

Ardizzone

Stazione Misterbianco

La stazione di Misterbianco sarà collocata in prossimità dell’incrocio tra via Garibaldi e via Matteotti e avrà quattro ingressi, uno in Piazza Dante, uno in via Antonio Gramsci e due in via Matteotti.

Stazione Gulotta

La stazione Gulotta si troverà nel territorio di Misterbianco, nei pressi dell’Auditorium Nelson Mandela. Insieme a questa fermata dovrebbe essere realizzato un nuovo svincolo nella statale 121 che metterà in comunicazione diretta sia la fermata della metropolitana che la zona di espansione ovest di Misterbianco detta “Toscano”.

Stazione Belpasso

La stazione di Belpasso si troverà nel territorio di Belpasso, nella frazione di Piano Tavola, e coinciderà con l’attuale stazione della FCE a scartamento ridotto.

Stazione Valcorrente

La stazione di Valcorrente si troverà nel territorio di Belpasso e sarà a cielo aperto. Sarà localizzata proprio a fianco del centro commerciale EtnaPolis.

Stazione Giaconia

La stazione di Giaconia si troverà nel territorio di Belpasso all’interno di una galleria artificiale. Sarà localizzata nei pressi della frazione omonima che nonostante sia amministrativamente inglobata nel territorio di Belpasso, è praticamente un’appendice della città di Paternò.

Stazione Ardizzone

La stazione Ardizzone si troverà nel comune di Paternò nei pressi dell’attuale stazione a scartamento ridotto della FCE e sarà il futuro capolinea della metropolitana con annesso deposito e officina. È prevista la realizzazione di un people mover in galleria (1197 m) che servirà a collegare la stazione Ardizzone con Piazza della Regione. La zona Ardizzone è la parte residenziale di Paternò contigua alla parte antica.

FONTE