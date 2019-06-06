METRO: VIA LIBERA A PROGETTO TRATTA MISTERBIANCO-PATERNÒ
"L'impegno che avevamo preso non più tardi di una settimana fa è stato mantenuto. Il progetto da 285 milioni di euro per la metropolitana da Misterbianco a Paternò, passando per Belpasso, è stato oggi approvato dalla Commissione VIA dell’assessorato al Territorio".
Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, dopo il via libera dell’organismo al progetto della linea di Ferrovia Circumetnea che congiungerà Catania alla cintura metropolitana a sud dell’Etna. "Il progetto Misterbianco-Belpasso-Paternò - spiega Falcone - passerà adesso al vaglio del Dipartimento dell’Urbanistica per l'approvazione della relativa variante.
Poi, entro l’anno, Fce redigerà il progetto definitivo e così, entro il primo semestre 2020, avremo la possibilità di mandarlo in gara".
"La Sicilia - ha commentato il presidente della Regione Nello Musumeci - dopo aver ottenuto il finanziamento da 115 milioni del primo tratto che da Misterbianco arriva a Belpasso, ha adesso le carte in regola per chiedere al ministero delle Infrastrutture di finanziare il completamento dell’opera, ovvero la tratta che va da Belpasso a Paternò, dal valore di 170 milioni di euro.
Il Governo regionale intende lavorare per garantire al grande progetto della metropolitana di Catania una marcia spedita verso il suo completamento entro cinque anni".
"Ringrazio il collega Toto Cordaro - ha aggiunto l’assessore Falcone - per l’attenzione spesa nell’accelerare l’esame della commissione VIA.
Quello odierno è un traguardo che avvicina sempre più l’avvio di lavori che renderanno Catania e il suo territorio un’area metropolitana vera e propria, grazie a un’infrastrutturazione fondata sull'intermodalità".