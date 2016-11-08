Metti una domenica tra Harley Davidson ed il Castello Normanno

Storie di re e regine hanno accompagnato la visita nelle stanze spoglie di arredamenti ma vestite di storia, aneddoti e curiosità: tutto ha avuto origine da un’idea di Nunzio Botta, grandissimo cultore delle prestigiose moto

Hanno fatto capolino a Paternò, domenica scorsa, una quarantina di leggendarie Harley Davidson condotte dai mitici centauri, uomini e donne, dell'associazione "Vintage Rockers" di Catania con in testa il loro presidente Carmelo Quartarone. Tutto ha avuto origine da un'idea di Nunzio Botta, grandissimo cultore delle prestigiose moto, che in collaborazione con l'associazione SiciliAntica, ha organizzato un tour su due ruote che ha condotto il numeroso gruppo sulla collina storica di Paternò e da qui proseguendo fino al ponte dei Saraceni in territorio di Adrano.

Ad accogliere l’insolito gruppo di visitatori nella nostra città, è stato Giuseppe Barbagiovanni, Responsabile Regionale Giovani dell’associazione SiciliAntica, che ha condotto gli ospiti in un percorso all’interno del dongione di Paternò, risalente al 1072, edificato dal conte Ruggero d’Altavilla. Per qualche ora, sulla magnifica Collina si è respirata un’aria particolare, come se il tempo si fosse fermato; storie di re e regine hanno accompagnato la visita nelle stanze spoglie di arredamenti ma vestite di storia, aneddoti e curiosità.