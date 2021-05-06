MEZZO PESANTE SI RIBALTA NELLA NOTTE SULL'A18, ILLESO IL CONDUCENTE
La scorsa notte, intorno alle ore 4,15, la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata per un incidente stradale occorso ad un automezzo pesante lungo l'A18, sulla carreggiata in direzione Messina, all'altezza del km 70,00 e sul territorio del Comune di Valverde.
È intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.
Giunta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco, ha delimitato l'area e messo in sicurezza il mezzo pesante che risultava carico di prodotti ortofrutticoli.
Il conducente era già uscito fuori autonomamente dalla cabina dell'automezzo.
Sono tutt'ora in corso le operazioni di recupero del mezzo e di ripristino stradale.
Il traffico veicolare ha subìto dei rallentamenti poiché è stato limitato ad una sola corsia per consentire le operazioni di messa in sicurezza.
Sul posto è intervenuto personale della Polizia Stradale e del Consorzio Autostrade Siciliane.