MEZZO PESANTE INCENDIATO SULL’AUTOSTRADA A19 ALL’ALTEZZA DI PATERNO’, TRATTO CHIUSO

Sono in corso le operazioni di recupero di un mezzo pesante che ha preso fuoco nella notte sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” all’altezza di Gerbini, nel comune di Paternò (CT).

Fino al ripristino della viabilità, il traffico in entrambe le direzioni resterà deviato in uscita allo svincolo di Gerbini, per chi proviene da Palermo, e Motta, per chi proviene da Catania, con indirizzamento lungo la statale 192 “della Valle del Dittaino”.

Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per riaprire al traffico la tratta autostradale non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la circolazione.