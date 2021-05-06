MEZZO PESANTE USCITO FUORI STRADA IN ZONA MAAS, FERITO CONDUCENTE
La notte scorsa, intorno alle ore 3,40, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta per un mezzo pesante che è uscito fuori strada in Contrada Delfino a Catania, nelle vicinanze del MAAS, il nuovo mercato ortofrutticolo.
La cabina del mezzo, adagiatasi ai margini della strada ad almeno 5 metri al di sotto del livello della carreggiata, è stata raggiunta utilizzando un'autoscala.
Il conducente, che ha riportato diversi traumi, è stato stabilizzato, estratto dai vigili del fuoco intervenuti e consegnato alle cure dei sanitari del Servizio 118.
Sul posto sono intervenuti anche militari dell'Arma dei Carabinieri e personale della Polizia Locale.
Sono tutt'ora in corso le operazioni di recupero del mezzo e di ripristino stradale.