"Mi hanno minacciato con una lettera: 'Ti stai agitando troppo assai' "

La denuncia di Nino Naso che questa mattina ha sporto diffida ai carabinieri

95047.it L'ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco, Nino Naso, ha denunciato questa mattina ai carabinieri, di avere ricevuto una lettera anonima nella quale veniva intimato a "fermarsi" perché "ti stai agitando troppo assai". Già, ma fermarsi su cosa? Spiega lo stesso Naso: "Le attività che al momento sto conducendo sono quelle sull'addizionale Irpef e sulla difesa e solidarietà ai revisori dei Conti. E' l'unico collegamento che riesco ad intravedere. Mi hanno minacciato ma sono andato immediatamente dai carabinieri perché queste cose vanno denunciate". La lettera è stata fatta pervenire all'indirizzo del posto di lavoro: all'Asp.

"Che succede adesso? Nulla. Nel senso che io vado avanti per la mia strada: ci sono 6 mila firme di cittadini che chiedono conto e ragione dell'aumento Irpef".