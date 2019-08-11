"MI SPOSI?", LA ROMANTICA PROPOSTA NELLA VALLE DEI TEMPLI

Una proposta di matrimonio dinanzi agli dei greci e a oltre 700 spettatori, all'alba nella Valle dei Templi di Agrigento.Protagonisti sono stati due giovani, Daniele Rosapinta, videofotografo della ke...

Una proposta di matrimonio dinanzi agli dei greci e a oltre 700 spettatori, all'alba nella Valle dei Templi di Agrigento.

Protagonisti sono stati due giovani, Daniele Rosapinta, videofotografo della kermesse e la sua fidanzata Valentina Basile, dapprima divertita, poi sorpresa e infine emozionata alla richiesta con tanto di presentazione del classico anello.

E' successo tutta all'alba di oggi, verso la fine dello spettacolo, con il pubblico che rientrava e la Valle dei Templi appena illuminata dal sorgere del sole.

Daniele, che oltre a curare i social del Parco, realizza le foto e i video, affida a un amico la macchina fotografica e si inginocchia davanti alla fidanzata Valentina per regalarle l'anello.

Gli spettatori, italiani e tantissimi stranieri, sul momento pensano sia un'altra performance, legata allo spettacolo 'Albe' ma poi capiscono, li circondano e applaudono.

E con loro, tutti i figuranti vestiti da dei. Le prossime visite teatralizzate alla Valle dei Templi di Agrigento sono programmate per le domeniche 18 e 25 agosto e 1° settembre.