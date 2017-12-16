95047

MICCICHE' E' IL NUOVO PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

A cura di Redazione Redazione
16 dicembre 2017 14:00
Gianfranco Miccichè è il nuovo presidente dell’Assemblea regionale siciliana

Alla terza votazione, con 39 voti, Miccichè è eletto presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Dopo il mancato quorum nelle due votazioni di ieri, questa mattina bastava avere la maggioranza dei voti tra i presenti. Alla fine di voti, nonostante qualche franco tiratore nelle file della maggioranza, ne sono arrivati

