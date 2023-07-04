MICHAEL JORDAN È ARRIVATO IERI A FONTANAROSSA COL SUO AEREO PRIVATO PER PARTECIPARE AL GOOGLE CAMP

Michael Jordan, Re MJ, Air Jordan è in Sicilia per partecipare al Google Camp in programma al Verdura Resort di Sciacca. Micheal Jordan, noto anche solo con le iniziali del suo nome e cognome, è atter...

Michael Jordan, Re MJ, Air Jordan è in Sicilia per partecipare al Google Camp in programma al Verdura Resort di Sciacca. Micheal Jordan, noto anche solo con le iniziali del suo nome e cognome, è atterrato all’aeroporto di Catania a bordo del suo aereo privato ieri poco dopo le 14 insieme al suo nutrito staff.

Il campione, simbolo dei Chicago Bulls e della Nazionale statunintense di basket, considerato il più grande di tutti i tempi, è stato avvicinato da alcuni turisti e alcuni fan che lo hanno riconosciuto.

Ha poi posato in alcune foto con Nico Torrisi, amministratore delegato della Sac, con Alessandro Pisa, noto commerciante e sportivo catanese esperto di pallacanestro.

Un paio di battute, qualche selfie, sorrisi dispensati a più non posso, Jordan si è subito diretto, accompagnato in auto, verso il centro della Sicilia.