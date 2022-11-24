MICRO DISCARICHE A PATERNÒ, NOTA STAMPA DEL GRUPPO VOCE
La tutela dell'ambiente è un tema preminente nella società odierna, sia in ambito globale sia in ambito locale.
Recentemente diverse zone di Paternò sono state incendiate a causa della notevole quantità di rifiuti abbandonati presenti. Per ultimo registriamo il grosso rogo verificatosi alle Salinelle.
Abbiamo registrato, inoltre, altre aree di interesse; una di queste rappresenta il terreno adiacente l’ex Albergo Sicilia, sotto proprietà del comune, diventato ormai una micro discarica a cielo aperto.
Come Gruppo Voce chiediamo chiarimenti in merito allo stato di degrado in cui versa il terreno. L’amministrazione ha programmato degli interventi di pulizia del sito? Come ha intenzione di riqualificare la zona? Chiediamo questo nell’istanza protocollata oggi al Comune di Paternò.