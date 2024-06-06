MICRO SCOSSA DI TERREMOTO IN SERATA CON EPICENTRO A RAGALNA
Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto il 6 giugno 2024 alle ore 20:26:23 (ora italiana) nella zona situata 10 km a nord di Ragalna, in provincia di Catania.
L'evento sismico è stato registrato con coordinate geografiche 37.7170 di latitudine e 14.9330 di longitudine, ad una profondità di 18 km.
La scossa è stata localizzata dalla Sala Operativa dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania (INGV_OE).
Non si registrano danni grazie alla bassa magnitudo e alla significativa profondità dell’epicentro.
L'evento, sebbene di bassa magnitudo, rientra nella normale attività sismica dell'area etnea, una zona notoriamente soggetta a movimenti tellurici a causa della vicinanza con il vulcano Etna.
Gli esperti dell'INGV continueranno a monitorare la situazione per eventuali sviluppi.