MIEJSCE ODRZAŃSKIE: IL VILLAGGIO POLACCO DOVE NASCONO SOLO FEMMINE
Succede in un piccolo villaggio a sud della Polonia. A Miejsce Odrzańskie, al confine con la Repubblica Ceca, non nasce un bambino maschio da ben 12 anni, con gravi problemi sia per i cittadini locali sia per l’amministrazione comunale.
La popolazione è composta da meno di 300 abitanti e la maggior parte sono donne.
La situazione è talmente inusuale che i ricercatori hanno deciso di indagare sulla genetica degli abitanti oltre che sulle condizioni ambientali in cui crescono.
Anche una task force di investigatori si occuperà del caso e di scoprire se vi siano stati aborti selettivi o forzati.
Il sindaco del piccolo paese, Ragman Frischko, ha offerto un premio a chiunque abbia un figlio maschio.
Il capo dei vigili del fuoco, che sono prevalentemente donne, ha dichiarato: “Sono arrivato in paese, ho sposato una ragazza del luogo e ho avuto due figlie. Mi piacerebbe avere un figlio ma è probabilmente poco realistico.
Anche il mio vicino ha provato e ha avuto due ragazze. Penso che le donne qui non diano alla luce maschi”.
Pare che da sempre la presenza di bambini maschi sia rara nel piccolo villaggio polacco.