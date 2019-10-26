MIGLIORA IL TEMPO, DOMANI ALLERTA ARANCIONE

Dopo i danni ed il maltempo che in queste ultime ore ha provocato ingenti danni nel versante orientale dell’Isola, la situazione è in graduale e lento miglioramento anche se permangono le condizioni d...

A cura di Redazione 26 ottobre 2019 19:47

Condividi