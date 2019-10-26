MIGLIORA IL TEMPO, DOMANI ALLERTA ARANCIONE
Dopo i danni ed il maltempo che in queste ultime ore ha provocato ingenti danni nel versante orientale dell’Isola, la situazione è in graduale e lento miglioramento anche se permangono le condizioni d...
Dopo i danni ed il maltempo che in queste ultime ore ha provocato ingenti danni nel versante orientale dell’Isola, la situazione è in graduale e lento miglioramento anche se permangono le condizioni di allerta meteo nell’area interessate dai fenomeni. Permane l’allerta meteo tra livello giallo e arancione nella Sicilia centro-orientale.
Ancora piogge interesseranno la Sicilia che si alterneranno a brevi spazi di sereno.
Temperature in aumento, venti in prevalenza di Grecale o da Levante sulla Sicilia.
Mari mossi o ancora molto mosso il Canale di Sicilia