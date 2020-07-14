MIGRANTI: A POZZALLO 11 POSITIVI AL COVID, MUSUMECI " STANNO GIOCANDO CON IL FUOCO"

Sono 11 i migranti risultati positivi al Coronavirus dopo il test del tampone condotto dal personale sanitario dell'Asp di Ragusa. Fanno parte del gruppo di oltre 60 asiatici approdato ieri a Pozzallo...

I medici ed i sanitari dell'Asp hanno dapprima eseguito i test sierologici sull'intero gruppo individuando 19 soggetti 'sospetti' sui quali si è poi proceduto con il tampone che ha confermato la positività per 11 di loro.

Per eseguire il più rapidamente gli esami per accertare la presenza del Covid-19 su migranti arrivati in Sicilia la Regione ha, tra l'altro, inviato 1.000 tamponi ed altrettanti test sierologici a Lampedusa e la macchina per l'analisi dei tamponi rino-faringei.

Non si fa attendere la dichiarazione del Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci:

Ovviamente la Regione Siciliana dopo aver effettuato su tutti i migranti il test sierologico, ha testato con il tampone i casi di positività rilevata dalla presenza di anticorpi. Continua ad emergere un quadro sconfortante nel quale si erge il silenzio del ministero dell’Interno. Ciò mi impone di adottare in giornata una ordinanza. Inutile dire che se a largo di Pozzallo fosse stata individuata nave per la quarantena - come invano richiediamo da settimane - queste persone non sarebbero mai sbarcate fino alla conclamata negatività. Stanno giocando con il fuoco!