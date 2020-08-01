MIGRANTI: BLITZ ASSESSORE SICILIA HOTSPOT RAGUSA, '28 SCAPPATI NELLA NOTTE, UN CARABINIERE FERITO'

Emergenza senza fine in Sicilia nella gestione dei migranti. Situazione molto critica a Lampedusa e nei centri che ospitano i profughi ormai al collasso. Anche perchè all'emergenza accoglienza si unis...

Emergenza senza fine in Sicilia nella gestione dei migranti. Situazione molto critica a Lampedusa e nei centri che ospitano i profughi ormai al collasso. Anche perchè all'emergenza accoglienza si unisce quella sanitaria legata al Coronavirus. A Ragusa sal centro di Contrada Cifali sono fuggiti in 28. Qui erano stati trasferiti 117 profughi, di cui 9 positivi al Covid 19.

Un carabiniere è rimasto ferito nel tentativo di arginare la fuga dei migranti. Sul posto c'era anche l'assessore alla Salute Ruggero Razza che ha lamentato l'assenza del Governo nazionale.

"Abbiamo alzato l’asticella - ha dichiarato - stiamo accendendo i riflettori su questa vicenda e lo stiamo facendo perchè il sistema sanitario regionale e lo dico a tutti gli esponenti politici anche a quelli di Pd e 5stelle che sta effettuando scelte in questi giorni - ha detto testualmente - si sta levando la vita, medici infermieri, il personale delle Usca, laboratori analisi, pretendiamo rispetto e adesione ai protocolli sanitari".