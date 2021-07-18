95047

MIGRANTI, INCENDIO ALL'HOTSPOT DI POZZALLO

Un incendio, di cui non si conosce ancora la natura, è divampato questo pomeriggio dopo le ore 18,30 all'hotspot di Pozzallo (Ragusa), il centro che ospita i migranti.Pare che un gruppo di extracomuni...

A cura di Redazione Redazione
18 luglio 2021 20:26
MIGRANTI, INCENDIO ALL'HOTSPOT DI POZZALLO -
News
Condividi

Un incendio, di cui non si conosce ancora la natura, è divampato questo pomeriggio dopo le ore 18,30 all'hotspot di Pozzallo (Ragusa), il centro che ospita i migranti.

Pare che un gruppo di extracomunitari ospiti del centro abbia appiccato il fuoco a un cumulo di materassi per protesta.o.

Un'alta colonna di fumo è ben visibile dalla strada che costeggia il porto di Pozzallo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e la polizia per accertare l'origine delle fiamme.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047