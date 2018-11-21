MIGRANTI, PROTESTA AL CARA DI MINEO

Diversi centinaia di migranti ospiti del Centro accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Mineo stanno bloccando, occupando la carreggiata, la strada statale 417, Catania-Gela per protestare contro i ta...

Diversi centinaia di migranti ospiti del Centro accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Mineo stanno bloccando, occupando la carreggiata, la strada statale 417, Catania-Gela per protestare contro i taglio nei servizi all'interno della struttura e nei trasporti. Secondo fonti investigative, tra loro ci sono anche circa 80 extracomunitari hanno ottenuto il regolare permesso di soggiorno e dovrebbero lasciare la struttura, che ospita circa 1.500 persone, ma che si rifiutano di andare via senza avere i soldi per il viaggio. La strada è chiusa al traffico. Altre decine di extracomunitari presidiano anche la attigua strada statale 385 che collega Catania e Palagonia. Sul posto sono presenti agenti della polizia stradale di Caltagirone e carabinieri della compagnia di Palagonia.