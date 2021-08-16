MIGRANTI, VIMINALE: IN UN ANNO +128% SBARCHI

Rispetto all’anno precedente da agosto 2020 a luglio 2021 sono sbarcati in Italia 49.280 migranti, il 128 % in più dell’anno precedente.I minori non accompagnati sono stati 7.843 (+155,26%). Lo si evi...

Rispetto all’anno precedente da agosto 2020 a luglio 2021 sono sbarcati in Italia 49.280 migranti, il 128 % in più dell’anno precedente.

I minori non accompagnati sono stati 7.843 (+155,26%). Lo si evince dal dossier del Viminale che prende in esame un anno di attività e di iniziative di tutte le componenti del ministero dell’Interno, pubblicato ogni anno in occasione della tradizionale riunione del 15 agosto del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che quest’anno si svolge a Palermo.

Gli scafisti arrestati sono stati 147.

Gli sbarchi autonomi hanno riguardato 40.727 persone mentre le persone soccorse in area Sar sono state 8553 (soccorsi da Ong 4239).

Nell’anno precedente erano arrivati 21.616 migranti e dall’agosto 2018 al luglio 2019 erano sbarcate 8691 persone.

Il paese da cui partono più barconi è la Libia (45,3%) seguito da Tunisia (35,9%) poi Turchia, Algeria, Grecia, Egitto e Montenegro.