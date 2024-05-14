MILANO. DUE GEMELLINE AGGREDITE DA PITBULL: UNA È GRAVISSIMA, L’ALTRA ILLESA, FERITA LA ZIA CHE HA CERCATO DI METTERLE IN SALVO

Ancora bimbi aggrediti da pitbull. Ieri un nuovo caso a poche settimane da bimbo ucciso ad Eboli. Una bambina di 2 anni e mezzo è in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata...

Ieri un nuovo caso a poche settimane da bimbo ucciso ad Eboli. Una bambina di 2 anni e mezzo è in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. La bimba è stata trasportata in codice rosso con l’elisoccorso a Bergamo.

Illesa la sorella. La zia, che le ha salvate chiudendole in bagno, è rimasta a sua volta ferita ed è stata portata in ospedale in codice giallo. Sul posto intervenuti la Polizia locale di Sesto San Giovanni e l’Ats. Il pitbull si trova adesso rinchiuso in un canile.

Sul posto, in via Picardi, sono intervenuti i Vigili del fuoco, la polizia locale di Sesto San Giovanni, l’ATS e il 118. La zia, una ragazza di origine sudamericana di circa 25 anni, che faceva da baby-sitter alle gemelline, prima ha lottato con l’animale, riportando profonde lesioni alle mani, e poi, dopo aver rinchiuso le nipotine in una stanza, è corsa sul balcone arrampicandosi sulla tubatura del gas per non essere raggiunta dal pitbull che la inseguiva.

All’arrivo degli agenti della Polizia Locale nell’appartamento a Sesto San Giovanni, il cane era tornato tranquillo, senza dare alcun segno di agitazione nonostante quanto avesse fatto poco prima.

La giovane zia di 25 anni è stata recuperata dai vigili del fuoco: la casa è al primo piano e pensava di gettarsi a terra dal tubo al quale si era aggrappata, sul balcone, per sfuggire alla furia del cane.

Le due gemelle, una gravemente ferita e l’altra illesa, erano ancora chiuse in bagno, dove le aveva messe in salvo la ragazza.