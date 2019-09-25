MILANO, I VIGILI DEL FUOCO SU UN TETTO PER UN SOCCORSO: SCAMBIATI PER LADRI E MINACCIATI CON UNA SCACCIACANI

L’operazione di soccorso si trasforma in minaccia per i vigili del fuoco che vengono scambiati per ladri d’appartamento.Nel pomeriggio di martedì 24 settembre alcuni residenti di un condominio in via...

Nel pomeriggio di martedì 24 settembre alcuni residenti di un condominio in via Cosenza a Milano, che da tre giorni non avevano più notizie di un anziano vicino di casa, hanno lanciato l’allarme. In loco si sono precipitati gli uomini del nucleo speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco che, dopo essere saliti sul tetto, hanno iniziato a calarsi dall’alto per raggiungere l’appartamento al settimo piano dove risiedeva il pensionato.

È stato allora che un uomo è spuntato all’improvviso dal balcone di fronte: impugnando una pistola poi rivelatasi una scacciacani, ha minacciato i pompieri, evidentemente scambiandoli per ladri, interferendo così con le operazioni di soccorso. Immediatamente è stata allertata la polizia, che ha provveduto a denunciare il vicino di casa.

L’intervento dei vigili del fuoco si è poi purtroppo concluso con la constatazione del decesso dell’anziano, trovato senza vita nella sua abitazione.