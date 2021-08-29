MILANO, IN FIAMME UN PALAZZO DI 15 PIANI, SI TEMONO FERITI

🔴 le fiamme hanno interessato inizialmente gli ultimi piani dell’edificio di 20 livelli e si sono poi propagate ai livelli inferiori. Operazioni dei i...

🔴 #Milano, #incendio #grattacielo: le fiamme hanno interessato inizialmente gli ultimi piani dell’edificio di 20 livelli e si sono poi propagate ai livelli inferiori. Operazioni dei #vigilidelfuoco in corso [#29agosto 18:45] pic.twitter.com/rPpRCZ1Ozu — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 29, 2021

Paura per un incendio scoppiato all'interno di un appartamento in un edificio di 15 piani in via Giacomo Antonini, nella periferia sud di Milano, nel pomeriggio di quest'oggi attorno alle ore 17.45.

Sul posto sono intervenute dieci squadre dei vigili del fuoco e quattro ambulanze e un'automedica del 118. Il rogo ha interessato due numeri civici di via Antonini, dove abitano - secondo quanto si è appreso - circa 70 famiglie. Ancora incerto il numero di persone presenti nel palazzo, così come non è ancora chiaro se ci siano feriti o intossicati.

I soccorritori sono sul posto, accompagnati anche dalle forze dell'ordine.

Mentre i pompieri stanno continuando ad arrivare sul posto, a quanto si è appreso il fuoco si è propagato probabilmente dall'ultimo piano, facendo crollare le vetrate della faccia e generando una colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza.