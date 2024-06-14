MILANO, INCENDIO IN UN’AUTOFFICINA: LE FIAMME SI PROPAGANO NEL CONDOMINIO. TRE MORTI E TRE FERITI
A cura di Redazione
14 giugno 2024 20:54
Èdi tre morti e tre feriti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco di Milano, il bilancio di un incendio divampato oggi in una autofficina a Milano, in via Fra Galgario 8.
Le vittime si trovavano all'interno di un appartamento al terzo piano dell'edificio in cui è sviluppato il rogo.
Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero un'anziana, un cittadino italiano e un'altra persona di origini straniere.
Tra i feriti anche un addetto dell'officina da cui sono partite le fiamme, in via Fra Galgario 8.