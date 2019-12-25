95047

MILANO: INCOLLA LA PATENTE (FALSA) SULLA TESSERA PER LA RACCOLTA PUNTI DEL SUPERMERCATO: DENUNCIATO

25 dicembre 2019 11:14
Per trarre in inganno i carabinieri di Milano ha messo in atto un piano diabolico: incollare una patente egiziana, evidentemente contraffatta, sulla tessera della raccolta punti di un noto supermercato della zona.

Purtroppo per lui, all'alba di lunedì 23 dicembre, gli agenti del Nucleo Radiomobile non sono caduti nel tranello.

Come racconta MilanoToday, quando l'uomo ha esibito il documento, i militari sono rimasti subito colpiti dallo spessore anomalo del documento: in realtà costruito su un tessera fedeltà PayBack del Carrefour.

Adesso, a causa di questa patente 'fai-da-te', il protagonista della vicenda, un 25enne egiziano che non aveva mai conseguito il titolo di guida nel nostro Paese, è stato denunciato per il porto dei documenti falsi.

