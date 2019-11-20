MILANO, INVESTE MOTOCICLISTA E LO CREDE MORTO: GUARDIA GIURATA SI UCCIDE SPARANDOSI ALLA TESTA

Una guardia giurata di 26 anni si è uccisa la notte scorsa a Milano dopo aver travolto e ucciso un motociclista a Milano. È accaduto intorno alle 4 all'incrocio tra via Emilia e viale Piceno. Secondo...

Una guardia giurata di 26 anni si è uccisa la notte scorsa a Milano dopo aver travolto e ucciso un motociclista a Milano. È accaduto intorno alle 4 all'incrocio tra via Emilia e viale Piceno. Secondo la ricostruzione del 118, quando il vigilante si è reso conto della gravità delle condizioni dell'investito, che aveva 65 anni, si è sparato con la pistola d'ordinanza. Inutile per i due uomini la corsa in ospedale.

Il vigilante sarebbe passato col rosso a un semaforo di piazza Emilia, travolgendo il motociclista.

Il giovane è sceso per verificare come stava il ferito e, quando ha capito che era in condizioni disperate, è risalito a bordo della sua auto e si è sparato.

Entrambi sono morti poco dopo l'arrivo in ospedale.