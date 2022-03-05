MILANO, NASCONDEVA 22KG DI MARIJUANA NELLA CASA DELL’AMICA: 46ENNE ARRESTATO

Ieri mercoledì 2 marzo la Polizia di Stato ha arrestato a Milano un 46enne, risultato avere precedenti di polizia, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso dei controlli p...

Ieri mercoledì 2 marzo la Polizia di Stato ha arrestato a Milano un 46enne, risultato avere precedenti di polizia, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso dei controlli predisposti dal Commissariato Villa San Giovanni per contrastare lo spaccio di droga nel territorio a nord della città, i poliziotti hanno individuato un appartamento nei pressi della fermata metropolitana Precotto quale possibile luogo di detenzione e spaccio.

Ieri mattina verso le ore 11.30, gli agenti del Commissariato hanno fatto ingresso nell’appartamento di viale Monza trovando una donna che ha dichiarato loro di essere lì in affitto e che l’uomo che cercavano, al momento fuori casa, da tempo viveva in quell’abitazione. Iniziata la perquisizione domiciliare anche grazie alle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, i poliziotti hanno rinvenuto due borsoni con numerosi panetti di hashish dal peso totale di 21,9 chili e materiale per il confezionamento.

L’uomo, una volta rientrato in casa, ha ammesso che si trattava di sostanza stupefacenti detenuta da lui e che la donna era estranea ai fatti contestati. Nella successiva perquisizione dell’appartamento in cui l’uomo ha la residenza, a un paio di chilometri dal primo, gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione sporco di hashish.

L’uomo, che non risulta svolgere attività lavorativa, è stato arrestato e associato alla casa circondariale di San Vittore.