MILANO, PRANZA IN UN RISTORANTE GESTITO DA GIOVANI DISABILI E SCAPPA SENZA PAGARE IL CONTO

A Corbetta (Milano), un uomo ha mangiato al ristorante Din Don Dan, gestito da ragazzi disabili, ed è andato via senza pagare il conto di circa 100 euro.A denunciare il fatto è stato il sindaco Marco...

A Corbetta (Milano), un uomo ha mangiato al ristorante Din Don Dan, gestito da ragazzi disabili, ed è andato via senza pagare il conto di circa 100 euro.

A denunciare il fatto è stato il sindaco Marco Ballarini, che ha postato un video sul suo profilo TikTok, nel quale ha anche mostrato la foto dell'uomo ripreso dalle telecamere del locale.

L'appello del sindaco - "Caro amico che sei venuto al ristorante Din Don Dan, hai mangiato bene, tanto, hai bevuto. A servirti sono stati dei meravigliosi ragazzi con problemi di autismo, poi eri di fretta e sei uscito di corsa. I ragazzi ti hanno anche rincorso ma eri troppo di fretta e sei scappato e non sono riusciti a trovarti, ma ti sei dimenticato di pagare il conto.

Ti aspettiamo al ristorante Din Don Dan per saldarlo. Nel frattempo, per fortuna, l'Arma dei carabinieri è riuscita a rintracciarti e quindi ti farà sapere che ti aspetta per saldare il conto.

Nella speranza che non ti dimenticherai più e che non ci sia più nessuno che si dimenticherà di saldare il conto, specialmente in un ristorante così speciale", ha detto il sindaco nel video pubblicato su TikTok.

Secondo quanto riporta il Corriere, che cita la ricostruzione degli inquirenti, dopo aver mangiato, l'uomo avrebbe chiesto al personale di poter portare via il cibo avanzato.

Mentre i ragazzi preparavano la vaschetta da asporto, l'uomo si sarebbe alzato dicendo di dover uscire per fare una telefonata e chiedendo al personale di tenere d'occhio una borsa di carta di un importante brand di moda che aveva lasciato sulla sedia. Ma l'uomo non è più rientrato.