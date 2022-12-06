MILANO. Rapina farmacia ma dimentica la ricetta della moglie, arrestato

I carabinieri della Stazione di Corsico hanno arrestato un 57enne, pregiudicato, per rapina in una farmacia messa a segno nella mattinata di ieri. L'uomo e' entrato in farmacia come un normale cliente...

I carabinieri della Stazione di Corsico hanno arrestato un 57enne, pregiudicato, per rapina in una farmacia messa a segno nella mattinata di ieri.

L'uomo e' entrato in farmacia come un normale cliente, arrivato il proprio turno, ha mostrato una ricetta e ha estratto un coltello; minacciando la farmacista si è fatto consegnare il denaro in cassa. Il rapinatore, con il volto coperto da una mascherina, sempre utilizzando i guanti, ha preso i soldi ed è scappato.

La farmacista ha chiamato i militari e a incastrare il rapinatore è stata la ricetta medica mostrata dal rapinatore alla farmacista e poi dimenticata sul bancone. Il documento era, infatti, intestato a sua moglie. E' stato rintracciato nella sua casa a Corsico.

Il coltello e gli abiti utilizzati per la rapina sono stati trovati dai carabinieri durante la perquisizione: erano nascosti sul balcone, dietro un bidone dell'immondizia, chiusi in sacchetti di plastica.

L'uomo, tossicodipendente, con precedenti, è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore a Milano.