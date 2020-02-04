MILANO: SBAGLIA LA MANOVRA E FINISCE CON L’AUTO TRA LE CORSIE DEL SUPERMERCATO

Entra con l’auto nel supermercato e investe una donna a Cadegliano Viconago.L’uomo ha ingranato la prima anziché la retromarcia ed ha accelerato col risultato di sfondare la porta “anti panico” del su...

Entra con l’auto nel supermercato e investe una donna a Cadegliano Viconago.

L’uomo ha ingranato la prima anziché la retromarcia ed ha accelerato col risultato di sfondare la porta “anti panico” del supermercato e trovarsi tra la corsia di frutta e verdura e quella degli affettati. L’ incidente è avvenuto lunedì mattina, 3 febbraio, a Cadegliano Viconago un comune del Varesotto al confine con la Svizzera.

E non finisce qui, perché durante l’ irruzione all’ interno del supermercato, l’ uomo alla guida, 60 anni ha ferito una donna di 73 anni intenta a fare la spesa.

Arrivati sul posto, i soccorritori sono rimasti stupiti dalla scena. La donna è stata accompagnata dall’ ambulanza, all’ ospedale in codice verde: per lei un grande spavento e qualche contusione dovuta agli scaffali che l’ hanno colpita.

Del fatto sono stati messi al corrente i carabinieri. Lo stesso supermercato, ironia della sorte, solo poche ore prima era stato oggetto di una rapina a mano armata, con due malviventi che si sono intascati 8 mila euro di bottino.