MILANO: TERRORE SUL BUS, SEQUESTRA 51 BAMBINI E DÀ FUOCO AL MEZZO

Attimi di paura in provincia di Milano. Ma per fortuna nessun ferito. E' il bilancio di quanto accaduto sulla strada provinciale 415 che collega Pantigliate a San Donato Milanese, in provincia di Milano, dove Ousseynou Sy, conducente di un bus delle autolinee padane, ha sequestrato il mezzo dove viaggiavano bambini e insegnanti e dopo averli fatti scendere, ha cosparso di liquido infiammabile sedili e corridoio appiccando il fuoco.

Ousseynou Sy, 47 anni, origini senegalesi, ha sequestrato la scolaresca e incendiato il bus per protestare contro le morti nel Mediterraneo. "Vanno fermate le morti nel Mediterraneo, ora da qui non scende nessuno" ha detto l'uomo, che è stato fermato dai carabinieri dopo un inseguimento ed è ora indagato per tentata strage e sequestro di persona.

L'uomo voleva uccidersi per gli immigrati che hanno cercato fortuna per mare senza però riuscirci e ha dato fuoco al mezzo delle autoguidovie che avrebbe dovuto portare in gita da Crema 51 alunni, le insegnanti dell'istituto comprensivo Vailati e due accompagnatori, gli stessi che hanno poi chiamato le forze dell'ordine.

Il 47enne, che sarebbe già noto alle forze dell'ordine per guida in stato di ebbrezza e abuso su minore, voleva arrivare fino all'aeroporto di Linate e ha cosparso di benzina sedili e corridoio del bus finito nella corsa contro il guardrail. Sconvolti i genitori, corsi a scuola dopo l'avviso del sequestro del pullman.

I 23 bambini che erano a bordo sono stati visitati sul posto e concentrati in una palestra dell'istituto dell'istituto Margherita Hack di San Donato, in attesa dei genitori e con supporto psicologico; 12 ospedalizzati più due adulti, uno in giallo alla De Marchi, gli altri in codice verde.

Sulla vicenda chiede chiarimenti il ministro dell'Interno, Matteo Salvin: "In questo momento le Forze dell'Ordine stanno perquisendo la sua abitazione - dice Salvini -. Voglio vederci chiaro: perché una persona con simili precedenti guidava un pullman per il trasporto di ragazzini?".