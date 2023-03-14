MILAZZO. MACELLAIO SPACCIA COCAINA NASCOSTA IN MASCHERINE FFP2

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a Milazzo (Me) nei confronti di un macellaio di 55 anni per spaccio di droga.L'uomo concordava telefonicamente gli appunt...

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a Milazzo (Me) nei confronti di un macellaio di 55 anni per spaccio di droga.

L'uomo concordava telefonicamente gli appuntamenti con gli acquirenti che si recavano nella sua abitazione per acquistare lo stupefacente.

Gli appuntamenti, captati dai militari durante le intercettazioni, sono stati anche documentati attraverso video riprese. Il 55enne incontrava gli acquirenti indossando una mascherina FFP2 appositamente modificata, nella quale nascondeva la droga. Nella perquisizione della sua abitazione, i militari hanno trovato 11 confezioni di cocaina e circa 96 grammi di hashish.