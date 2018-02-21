MILAZZO: Passeggero aliscafo cade in mare e muore

Il passeggero di un aliscafo diretto alle Eolie è caduto in mare ed è morto mentre dal pontile si stava trasferendo all'interno dell'imbarcazione.L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 nel porto di...

A cura di Redazione 21 febbraio 2018 18:44

