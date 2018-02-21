MILAZZO: Passeggero aliscafo cade in mare e muore
Il passeggero di un aliscafo diretto alle Eolie è caduto in mare ed è morto mentre dal pontile si stava trasferendo all'interno dell'imbarcazione.L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 nel porto di...
Il passeggero di un aliscafo diretto alle Eolie è caduto in mare ed è morto mentre dal pontile si stava trasferendo all'interno dell'imbarcazione.
L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 nel porto di Milazzo.
L'uomo, S. B., 68 anni, secondo la prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento da parte degli ufficiali della Guardia costiera, avrebbe perso l'equilibrio finendo in mare.
Ad intervenire, nell'immediatezza, è stato un ufficiale del mezzo veloce che non ha esitato a tuffarsi in acqua per tentare di salvarlo.
Quando il passeggero è stato issato in banchina, però, era già morto.
La vittima è un abitante delle Eolie che stamane aveva raggiunto Milazzo per sottoporsi ad un intervento agli occhi nel reparto oculistico del nosocomio mamertino.
(Ansa)