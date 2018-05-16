MILAZZO: Polstrada denuncia tre Catanesi: trasportavano una Panda rubata “a pezzi”
Gli Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona P.G., nell’ambito di servizi specifici, hanno denunciato tre catanesi ritenuti responsabili del reato di ricettazione.
In particolare, i poliziotti, in prossimità dei caselli autostradali di Milazzo, fermavano, per un controllo, un furgone in transito. Gli agenti, insospettiti dall’evidente nervosismo degli occupanti, effettuavano una perquisizione del mezzo, che permetteva di rinvenire parti meccaniche e di carrozzeria di un’autovettura, nello specifico: il motore, il cruscotto, gli interni di carrozzeria, i parafanghi, i paraurti.
I tre, non avendo documentazione al seguito comprovante la provenienza del materiale, per eludere gli ulteriori accertamenti, asserivano di avere acquistato la merce “on line” su un sito specializzato e di dover consegnare il tutto ad un loro amico di Milazzo di cui non sapevano indicare le generalità.
I successivi accertamenti consentivano di risalire alla reale provenienza del materiale rinvenuto, che risultava appartenere ad una Fiat Panda, oggetto di furto denunciato a Catania lo scorso 11 maggio.
Si procedeva pertanto al sequestro del materiale ed al deferimento all’A. G. competente dei tre catanesi, già noti alle forze di Polizia per i numerosi precedenti penali.