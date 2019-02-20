MILENA, MALTRATTAVA GLI ALUNNI. ARRESTATA INSEGNANTE
Una insegnante di 60 anni, C.M. in servizio presso la scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" di Milena (in provincia di Caltanissetta), è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti nei confronti degli alunni della sua classe.
Il provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Caltanissetta su richiesta del pubblico ministero, al termine di un'indagine scaturita dalle segnalazioni dei genitori dei bambini, di età compresa fra i tre e i cinque anni.
I carabinieri, attraverso una telecamera nascosta, hanno documentato i maltrattamenti della maestra che sottoponeva i suoi allievi a minacce, percosse e punizioni di vario genere, tanto da creare un clima di terrore all'interno della classe.
"Il quadro che emergeva sin dal primo giorno di riprese - si legge in una nota dei carabinieri - ha confermato l’ipotesi accusatoria poiché la maestra, oggi tratta in arresto, assumeva con frequenza quotidiana condotte maltrattanti consistite in urla ed atteggiamenti minacciosi, percosse, strattonamenti e sottoposizione ad arbitrarie punizioni di vario genere,tanto da creare un clima di terrore all’interno della classe".