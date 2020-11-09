MILITARI AMERICANI E VOLONTARI DI MOTTA RIQUALIFICANO LA PISTA DI ATLETICA.

Si è svolta oggi un’iniziativa di volontariato promossa dall’U.N.V.S Sezione S. Anastasia ( Unione Nazionale Veterani dello Sport) coordinata dal Presidente Maestro Salvatore Grasso in collaborazione...

Si è svolta oggi un’iniziativa di volontariato promossa dall’U.N.V.S Sezione S. Anastasia ( Unione Nazionale Veterani dello Sport) coordinata dal Presidente Maestro Salvatore Grasso in collaborazione con le organizzazioni ASI, FIKM, ESSE, VIP e Atletica Sant’Anastasia. I volontari mottesi hanno unito le forze con un gruppo di marinai americani del reparto logistica (NAVSUP) della base NAS Sigonella, accompagnati dal Responsabile Relazioni Esterne della NAS americana Alberto Lunetta, per riqualificare la pista di atletica ubicata all’interno del campo sportivo di Motta S.Anastasia. I volontari hanno trascorso la mattinata impegnandosi a ripristinare le linee delle corsie per permettere ai giovani atleti locali di allenarsi in sicurezza. Motta vanta infatti diverse giovani promesse dell’atletica leggera come Mauro Ignazio Giudice, Cristian Arena e Salvatore Cangemi, allenati dal Tecnico federale Manuel Gallo sotto la supervisione del maratoneta Antonio Recupero. Alla fine dell’evento i militari americani hanno ricevuto una targa di riconoscimento consegnata da Valentina Nicotra, rappresentante nazionale del settore femminile della Federazione Italiana Krav Maga. “Ringrazio i volontari americani per l’impegno profuso per ridare decoro all’impianto sportivo di Motta con l’auspicio che possa essere l’inizio di una proficua collaborazione “, ha spiegato il Maestro Grasso che ha inoltre ringraziato l’Amministrazione comunale e Mario Cangemi per aver creduto fortemente nel l’iniziativa.